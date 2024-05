ConocoPhillips neemt Marathon Oil over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ConocoPhillips neemt Marathon Oil over in een deal die wordt gewaardeerd op 22,5 miljard dollar, inclusief 5,4 miljard dollar aan schulden. Dit maakten beide bedrijven woensdag bekend, nadat hierover eerder al geruchten verschenen. Onder de overeenkomst ontvangen aandeelhouders van Marathon Oil 0,2550 aandeel ConocoPhillips per aandeel Marathon. Dit markeert een premie van 14,7 procent ten opzichte van de slotkoers van Marathon op 28 mei en 16 procent ten opzichte van de gemiddelde koers in de afgelopen tien dagen. De overname draagt direct bij aan onder meer de winst en vrije kasstroom van ConocoPhillips. De energiereus verwacht significante kostensynergieen te realiseren, waaronder 500 miljoen dollar aan besparingen in de eerste jaar na afronding van de transactie. Ook aandeelhouders zullen direct profiteren van de overname. ConocoPhillips is voornemens het dividend met 34 procent te verhogen tot 0,78 dollar in het vierde kwartaal van dit jaar. Ook wil het bedrijf voor 7 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen in het eerste jaar, terwijl eerder nog het plan was om voor 5 miljard dollar in te kopen. In de komende drie jaar verwacht ConocoPhillips voor 20 miljard dollar aan eigen aandelen in te kunnen kopen. Aandeelhouders van Marathon Oil en toezichthouders moeten nog wel akkoord gaan met de overname. Bron: ABM Financial News

