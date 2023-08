Starbucks verslaat de winstverwachtingen en boekt recordomzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen en boekte een recordomzet. Dit meldde de Amerikaanse koffieketen dinsdag nabeurs. Starbucks boekte een omzetgroei van 12 procent tot 9,2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. En dat is een nieuw record. Echter, analisten rekenden op 9,3 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, in dezelfde winkels, groeide 10 procent, dat was lager dan de 11,0 procent die was voorzien.



De winst steeg met 19 procent tot 1,00 dollar per aandeel. Hier was gerekend op 0,95 dollar. In China nam de vergelijkbare omzet toe met maar liefst 46 procent. Er werden in het afgelopen kwartaal 588 nieuwe filialen geopend en telt inmiddels meer dan 37.000 winkels wereldwijd. Ik ben tevreden met onze prestaties in het derde kwartaal, die onze verwachtingen overtroffen, inclusief ons internationale segment, aldus Rachel Ruggeri, chief financial officer. “ Het aandeel noteerde nabeurs ongeveer 0,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

