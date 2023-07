Retail Estates boekt hogere EPRA-winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft in het afgelopen kwartaal een hogere EPRA-winst geboekt, geholpen door hogere huurinkomsten. Dit bleek maandag uit de cijfers van de vastgoedinvesteerder. De EPRA-winst kwam uit op 22,3 miljoen euro, ofwel 1,58 euro per aandeel, in vergelijking met 18,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het nettoresultaat kwam uit op 28,4 miljoen euro. De huurinkomsten stegen het afgelopen kwartaal met 14,0 procent tot 33,7 miljoen euro, terwijl de bezettingsgraad eind juni uitkwam op 98,04 procent, ten opzichte van 98,08 procent eind maart 2023. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind juni 1,9 miljard euro. De schuldgraad bedroeg eind juni 47,35 procent, ten opzichte van 44,77 procent eind maart. De gewogen gemiddelde intrestvoet bedroeg op 30 juni 2,13 procent, ten opzichte van 2,06 procent op 31 maart 2023. Outlook De vastgoedinvesteerder zei vanwege de macro-economische omstandigheden geen voorspellingen te kunnen doen inzake de evolutie van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen noch inzake de variaties in de reële waarde van de rente-indekkingsinstrumenten. De dividendverwachting wordt gehandhaafd op 5 euro bruto per aandeel. Bron: ABM Financial News

