Beursblik: halfjaarcijfers WDP conform verwachting

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft in de eerste helft van dit jaar conform verwachting gepresteerd, waarbij de afwaardering van de vastgoedportefeuille beperkt bleef. Dit oordeelde analist Inna Maslova van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. Maslova bleek te spreken over de resultaten, waarbij de portefeuille van WDP profiteerde van een indexatie van de huren. De geplande investeringen zijn met 95 miljoen euro wel wat lager dan verwacht en zijn vermoedelijk het gevolg van de uitdagingen om interessante projecten te vinden, nu de financieringskosten stijgen. De outlook van een hogere EPRA-winst per aandeel voor 2023 is volgens de analist ook positief en in lijn met uitspraken van het vastgoedbedrijf eerder deze maand. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op WDP met een koersdoel van 27,00 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 2,2 procent tot 27,32 euro. Bron: ABM Financial News

