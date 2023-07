ING: Air France-KLM overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de verwachtingen overtroffen. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag in een rapport. De luchtvaarder boekte een operationeel resultaat van 733 miljoen euro, waar de consensus mikte op 661 miljoen euro en ING op 618 miljoen euro. "De ontwikkelingen zijn sterk", stelde Mulder, wijzend op een groei van het aantal passagiers dat meer voor een ticket betaalt. Ook hielp het volgens Mulder dat er minder vertragingen bij Schiphol waren. De outlook noemde de analist goed en onveranderd. In het derde kwartaal van 2023 verwacht Air France-KLM op een capaciteit van circa 95 procent te zitten. Voor heel het jaar mikt het bedrijf ook op circa 95 procent. De luchtvaarder verwacht wel wat hogere kosten, maar die kunnen volgens Mulder worden opgevangen door de hogere rendementen en bezettingsgraad. ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 1,40 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 4,1 procent tot 1,52 euro. Bron: ABM Financial News

