Omzetgroei Air France-KLM in tweede kwartaal

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van 2023 meer omzet geboekt, waarbij de winst ook toenam. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. "We hebben opnieuw sterke resultaten geboekt", aldus CEO Benjamin Smith. "Ondanks de hoge inflatie, realiseerden we een dubbelcijferige omzetgroei en een recordmarge." Afgelopen kwartaal kwam het operationeel resultaat uit op 733 miljoen euro, een verbetering met 355 miljoen euro. Air France-KLM zag de omzet op jaarbasis stijgen met 14 procent tegen constante wisselkoersen naar ruim 7,6 miljard euro. De omzet trok aan dankzij een hogere capaciteit en een dito bezettingsgraad. De consensusverwachting onder analisten voorzag voor het afgelopen kwartaal een omzet van gemiddeld 7,6 miljard euro en een operationeel resultaat van 663 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 604 miljoen euro, hetgeen een verbetering van 280 miljoen euro betekende ten opzichte van een jaar eerder. Analisten rekenden voor het tweede kwartaal op een winst van 409 miljoen euro. Air France-KLM zat afgelopen kwartaal op een bezettingsgraad van 87,7 procent. Er werden circa 24,7 miljoen passagiers vervoerd, een stijging van ruim 8 procent. De nettoschuld daalde ten opzichte van eind december van 6,3 naar 4,9 miljard euro. De aangepaste operationele vrije kasstroom was 557 miljoen euro positief. Outlook De luchtvaarder heeft vertrouwen dat het huidige herstel zich doorzet. In het derde kwartaal van 2023 verwacht Air France-KLM op een capaciteit van circa 95 procent te zitten. Voor heel het jaar mikt het bedrijf ook op circa 95 procent. De kosten per unit zullen tot 4 procent kunnen stijgen, terwijl eerder werd gemikt op een stabiel niveau. Air France-KLM verwacht dit jaar circa 3 miljard euro te investeren. Bron: ABM Financial News

