Boeing boekt verlies ondanks omzetgroei

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het tweede kwartaal verlies geboekt, ondanks een forse omzetgroei door de levering van commerciële vliegtuigen. Dat maakte de Amerikaanse vliegtuigbouwer woensdag bekend. De omzet steeg op jaarbasis van 16,8 miljard naar 19,7 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, door de levering van 136 vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart. De productie van Boeing 787 toestellen werd verhoogd naar vier per maand, terwijl de productie van Boeing 737 toestellen wordt opgevoerd naar 38 stuks per maand en moet over enkele jaren naar 50 per maand. Het orderboek heeft een omvang van 440 miljard dollar en bevat onder meer de levering van 4.800 toestellen voor de commerciële luchtvaart. Er werden 136 vliegtuigen opgeleverd in het kwartaal en er kwamen 460 orders bij, waarvan 220 van Air India, 39 van Riyadh Air. Ook legde Ryanair zich vast voor 300 vliegtuigen van het type 737 MAX. Defensie Bij de defensietoestellen werd verlies geleden op contracten waar een vaste prijs voor werd afgesproken. Ook een verloop van werknemers en verstoringen van aanvoerketens eisten hun tol. De vertragingen en hoger dan verwachte kosten leverden een verlies op van 527 miljoen dollar, op een grofweg stabiele omzet van 6,2 miljard dollar. Een jaar eerder werd nog een winst uit deze divisie gerealiseerd van 71 miljoen dollar. Positieve kasstromen De operationele kasstroom bedroeg 2,9 miljard dollar, tegen 81 miljoen dollar een jaar eerder, en de vrije kasstroom 2,6 miljard dollar, tegen een uitstroom van 182 miljoen dollar in het voorgaande jaar. De kaspositie bedroeg 13,8 miljard dollar. Boeing herhaalde zijn verwachting dat de operationele kasstroom dit jaar 4,5 miljard tot 6,5 miljard dollar zal bedragen en de vrije kasstroom 3,0 miljard tot 4,0 miljard dollar. In de eerste helft van het jaar was de vrije kasstroom 1,8 miljard dollar positief, tegen 3,7 miljard negatief een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

