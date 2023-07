Analisten verwachten fors hogere winst AMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG zal woensdagavond een fors hogere winst presenteren bij een hogere omzet in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die het bedrijf zelf opstelde. De analisten rekenen gemiddeld op een stijging van de winst per aandeel op jaarbasis van 0,91 tot 1,71 dollar en een groei van de terugkerende EBITDA met 25 procent tot 110 miljoen dollar. De omzet zou kunnen stijgen van 424 miljoen tot 436 miljoen dollar. Op kwartaalbasis is er vermoedelijk wel een verslechtering ten opzichte van de 451 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2023. ING waarschuwde voorafgaande aan de cijfers dat de consensusverwachting aan de hoge kant lijkt, omdat één analist ruim 20 procent hoger zit dan de rest met zijn verwachting voor de aangepaste EBITDA dit jaar. ING rekent op een winst van 1,59 dollar per aandeel en een omzet van 410 miljoen dollar. De lithiumprijzen zijn hersteld gedurende het tweede kwartaal, maar dit zal de winst- en verliesrekening van AMG pas na drie of vier maanden beïnvloeden, stelt ING. Vooralsnog waren de lithiumprijzen in China dit jaar tot nu toe lager dan een jaar eerder. Daarbij komt dat een lithiummijn in Brazilië stil moest worden gelegd om de capaciteit te vergroten. In aanloop naar de resultaten, verhoogde Berenberg woensdag het koersdoel voor AMG van 55,00 naar 56,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Berenberg mikt op een kwartaalomzet van 442 miljoen dollar, een EBITDA van 108 miljoen dollar en een EBIT van 93 miljoen dollar. AMG verwacht dit jaar meer dan 400 miljoen dollar aan EBITDA te realiseren. In de komende vijf jaar, of eerder, voorziet het bedrijf zelfs een EBITDA van 650 miljoen dollar. AMG publiceert de resultaten woensdag nabeurs. Bron: ABM Financial News

