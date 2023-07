TIE Kinetix verkoopt alle activiteiten aan SPE Commerce Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix verkoopt alle activiteiten aan het Amerikaanse en beursgenoteerde SPS Commerce voor in totaal 68,35 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. TIE acht een verkoop van de activiteiten in het beste belang van de aandeelhouder, wijzend op een significante premie ten opzichte van de slotkoers van dinsdag. Van het transactiebedrag wordt 3 miljoen als onderpand achter de hand gehouden voor een periode van ten minste twaalf maanden. TIE Kinetix houdt daarnaast 'een redelijk bedrag' achter voor de betaling van doorlopende kosten. Na afronding van de transactie verwacht de onderneming een eerste deel van 30,00 tot 30,50 per aandeel TIE Kinetix aan de aandeelhouder uit te keren. Een tweede deel volgt na twaalf maanden. De transactie wordt in de eerste helft van september op een buitengewone aandeelhoudersvergadering voorgelegd aan de aandeelhouders en in stemming gebracht. Van de aandeelhouders is inmiddels al wel 67 procent akkoord. De besturen van beide ondernemingen zijn eveneens akkoord. Na de transactie zit de onderneming zonder assets en activiteiten. Het aandeel TIE koerste woensdagochtend 20 procent hoger op 21,60 euro. Bron: ABM Financial News

