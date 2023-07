Meer omzet en hoger resultaat bij Danone Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft in het eerste halfjaar de omzet en de resultaten op jaarbasis zien stijgen. Dat maakte de Franse producent van zuivel en voedingsmiddelen woensdagochtend bekend. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 2,4 procent naar ruim 7,2 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 6,4 procent. De volumes daalden met 5,1 procent, maar de prijzen stegen meer dan 11,7 procent. In Europa, waar Danone de meeste omzet boekt, steeg de omzet met 6,1 procent, in Noord-Amerika met 2,5 procent en in China met 1,9 procent. Latijns-Amerika was goed voor een plus van 10,7 procent. Halfjaarcijfers De omzet steeg in het afgelopen halfjaar met 6,3 procent naar 14,2 miljard euro en op een vergelijkbare basis was er een groei van 8,4 procent. De terugkerende operationele winst steeg met 7,6 procent tot 1,7 miljard euro. De vrije kasstroom verbeterde van 674 miljoen euro over het eerste halfjaar van 2022 naar ruim 1,1 miljard euro afgelopen halfjaar. Het nettoresultaat bedroeg 1,1 miljard euro tegen 737 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht Danone nu een vergelijkbare omzetgroei van 4 tot 6 procent, die aan de bovenkant van deze bandbreedte moet uitkomen. De marge voor het terugkerende operationeel resultaat zou dit jaar nog altijd "bescheiden" moeten stijgen. Bron: ABM Financial News

