Morefield wijst op groei van acquisitie Kersten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morefield Group heeft in de eerste helft van het jaar geprofiteerd van sterke groei van het medische hulpmiddelenbedrijf Kersten, dat sinds november 2022 deel uitmaakt van Morefield. Dat maakte de beursgenoteerde groep dinsdag bekend. Op basis van voorlopige cijfers groeide de omzet van Kersten van 38 miljoen naar circa 44 miljoen euro in het halfjaar, een toename van ruim 15 procent. Ondanks hogere loonkosten en inkoopprijzen kon Kersten de EBITDA-marge iets verhogen. In 2022 was die marge 11,4 procent, aldus Morefield. Over heel 2022 behaalde Kersten een omzet van 78 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 8,9 miljoen euro. Daarvan werden slechts twee maanden meegeconsolideerd in de jaarcijfers van Morefield. Morefield publiceert zijn halfjaarcijfers in augustus, kondigde het bedrijf aan. De cijfers over het voorgaande jaar bieden een vertekend beeld, merkt de groep daarbij op. Over de eerste helft van vorig jaar boekte het bedrijf 275.000 euro winst, en over heel 2022 een nettowinst van 2,2 miljoen euro, inclusief de twee maanden waarin Kersten ook meetelde. Bron: ABM Financial News

