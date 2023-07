Meevallende ledengroei Spotify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Spotify heeft in het tweede kwartaal het aantal gebruikers sterker zien stijgen dan verwacht, maar het verlies bleek wel groter dan voorzien. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Zweedse streamingreus. In het afgelopen kwartaal kwamen er 10 miljoen betalende leden bij, waar analisten mikten op 6,9 miljoen nieuwe leden. Het bestand betalende klanten groeide hierdoor tot 220 miljoen. Het aantal maandelijks actieve gebruikers kwam uit op 551 miljoen in het tweede kwartaal, waar analisten mikten op 529 miljoen. Op jaarbasis betekende dit een groei van 27 procent. "Een gezonde ledenaanwas is een belangrijke indicator voor ons toekomstige succes", aldus CEO Daniel Ek. Onder de streep restte er een verlies per aandeel van omgerekend 1,70 dollar op een omzet van 3,46 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een verlies van slechts 0,70 dollar per aandeel bij een omzet van 3,57 miljard dollar. De brutomarges liepen op kwartaalbasis terug van 25,2 procent tot 24,1 procent. Een jaar eerder was de marge nog 24,6 procent. Voor het lopende derde kwartaal verwacht Spotify 4 miljoen nieuwe betalende klanten aan te trekken. Het aantal maandelijks actieve luisteraars moet in het kwartaal 572 miljoen zijn. De Amerikaanse notering van het aandeel Spotify maakte in de elektronische handel voorbeurs een duikeling van 6,7 procent. Bron: ABM Financial News

