Winst Verizon iets hoger dan verwacht

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft in het tweede kwartaal van 2023 een iets beter dan verwachte winst per aandeel weten te boeken. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse telecomprovider. De aangepaste winst was met 1,21 dollar per aandeel iets beter dan de 1,17 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Een jaar eerder lag deze post op 1,31 dollar. In het tweede kwartaal kreeg Verizon er 418.000 breedbandabonnees bij. De nettowinst daalde op jaarbasis met 10,3 procent naar 4,8 miljard dollar, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat 0,8 procent opliep tot 12,0 miljard dollar. De omzet daalde 3,5 procent tot 32,6 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 33,3 miljard dollar. De opbrengsten uit wirelessdiensten stegen op jaarbasis met 3,8 procent naar 19,1 miljard dollar. De operationele kasstroom verbeterde over de eerste zes maanden op jaarbasis van 17,7 miljard naar 18,0 miljard dollar. Outlook Voor heel 2023 rekent Verizon onverminderd op een aangepaste winst per aandeel van 4,55 tot 4,85 dollar. De omzet uit wireless diensten moet stijgen met 2,5 tot 4,5 procent, zo bevestigde Verizon dinsdag verder. Het aangepasate EBITDA-resultaat moet uitkomen tussen de 47,0 en 48,5 miljard dollar. Het aandeel Verizon steeg dinsdag 2,2 procent in de voorbeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

