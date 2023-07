3M verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de verwachtingen overtroffen, terwijl de outlook voor heel 2023 werd verhoogd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het bedrijf. 3M boekte in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 6,8 miljard dollar, ofwel een verlies van 12,35 dollar per aandeel, tegen een winst van 78 miljoen dollar of 0,14 dollar een jaar eerder. Exclusief niet-terugkerende posten, waaronder kosten gerelateerd aan juridische schikkingen, daalde de aangepaste winst per aandeel van 2,45 naar 2,17 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een winst per aandeel van 1,73 dollar. De omzet steeg tegen de verwachting in met 4,2 procent tot 8,33 miljard dollar, waar analisten mikten op een daling tot 7,88 miljard dollar. Een jaar eerder werd een omzet geboekt van 7,99 miljard dollar. Outlook 3M verhoogde de winstverwachtingen voor heel dit jaar en mikt nu op een winst per aandeel van 8,60 tot 9,10 dollar. Eerder werd rekening gehouden met een winst per aandeel van 8,50 tot 9,00 dollar. "De maatregelen die we in het tweede kwartaal troffen om onze toeleveringsketen te versterken en het bedrijf te herstructureren, leidden tot een verbeterde dienstverlening aan klanten, lagere kosten en beter dan voorziene marges en kasstroom", aldus CEO Mike Roman. Het aandeel 3M lijkt dinsdag circa twee procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

