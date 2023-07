Unilever en Akzo hoger in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,9 procent op 778,70 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING reageren Europese beleggers positief op de lagere rentes in reactie op tegenvallende inkoopmanagersindices van maandag. "De kans op een aanstaande recessie in Europa lijkt op dit moment groter dan in de VS. In reactie daalden de rentes in de eurozone over een brede linie", aldus Wiersma.

In de markt wordt verder gerekend op meer stimuleringsmaatregelen in China, zo merkte de expert van ING op. De Chinese regering gaat de Chinese economie al stimuleren, waaronder de vastgoedmarkt. "De berichten over Chinese stimuleringsmaatregelen waren een kwestie van tijd. Maar nu zijn ze er eindelijk en er meer zullen volgen." De Aziatische beurzen stonden vanochtend flink in het groen.

Alleen de Nikkei-index bleef vanochtend wat achter. "Japanse beleggers wachten eerst even het rentebesluit van de Bank of Japan van vrijdag even af."

De AEX vond vanochtend steun in diverse bedrijven die met meevallende cijfers kwamen. Onder meer Unilever, Randstad en AkzoNobel werden beloond met koerswinsten.

Later vandaag volgen vanuit de VS nog veel cijfers. De aandacht zal vooral uitgaan naar Tesla en Alphabet, die nabeurs de resultaten publiceren.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1062. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de handen op elkaar voor de cijferrapportage van Unilever. De onderliggende omzet overtrof de verwachtingen en het aandeel won 5,3 procent. ING merkte op dat de marges harder stegen dan verwacht. De door Unilever voorziene margeverbetering in 2023 kan dan ook "verre van bescheiden" zijn, aldus ING.

Uitzender Randstad wist een eerder verlies van een procent om te draaien tot een winst van 3,6 procent na cijfers. De aangepaste EBITA viel hoger uit dan verwacht, aldus Degroof Petercam.

AkzoNobel wist ook te overtuigen met cijfers. Het aandeel steeg met 2,8 procent.

In de AMX werden de cijfers van Basic-Fit bejubeld met een stijging van 9,7 procent. De omzet steeg in de eerste helft van dit jaar fors, verwelkomde meer leden en opende flink wat clubs.

In de AScX verloor Acomo 6,3 procent na een teruglopende omzet- en winst door een verkeerd uitgepakte cacaohedge. CM.com verloor 1,6 procent na cijfers. ForFarmers steeg met 1,8 procent. Tasomix heeft namens ForFarmers zijn voeractiviteiten in Polen samengevoegd met Piast Pasze.