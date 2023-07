Chippers zetten AEX onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald, waarbij halfgeleideraandelen de gebeten hond waren. Met een slot van 773,75 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 0,7 procent. Vorige week steeg de index nog meer dan 3 procent bij een slot van 778,93 punten.

De beursweek begon met tegenvallende groeicijfers uit China. De groei van 6,3 procent in het tweede kwartaal kwam onder de verwachting van circa 7 procent uit.

"De komende weken is het afwachten of er nieuwe overheidssteun komt. De hoge Chinese jeugdwerkloosheid van 21,3 procent suggereert dat die mogelijkheid reëel is. Om economische redenen, maar ook omwille van politiek-maatschappelijke stabiliteit", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Het cijferseizoen kwam goed op gang, met resultaten van Amerikaanse techreuzen als Tesla en Netflix die teleurstelden, waarna de aandelen onder druk kwamen te staan, net als de techsector in het algemeen.

"Niet zo vreemd na de rally in de afgelopen weken", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. "De verwachtingen voor deze bedrijven waren hooggespannen en moeilijk te overtreffen. Wat winstnemingen liggen dan voor de hand en bieden wellicht weer koopkansen."

In Amsterdam hadden halfgeleideraandelen als ASMI en ASML het lastig na de cijfers van TSMC hoewel die volgens Wiersma wel beter waren dan verwacht. De resultaten van TSMC stonden onder druk als gevolg van een moeilijk wereldwijd economisch klimaat, waardoor de vraag naar chips afneemt.

AEX-zwaargewicht ASML opende afgelopen week ook de boeken. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management waren de cijfers prima, maar was er meer een algemeen gevoel in de markt dat er geen echte verrassingen waren die een verdere koerswinst konden aanjagen.

"Misschien gebeurt dat later alsnog, als de Nvidia's van deze wereld straks hun resultaten bekendmaken". Schutte denkt dat de AI-hype nog wel een tijdje zal doorgaan op de beurs, wanneer duidelijk wordt wat de nieuwe toepassingen betekenen voor de resultaten van diverse bedrijven.

Verder maken de markten zich op voor de belangrijke rentebesluiten van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank volgende week.

De Fed verhoogt komende woensdag vermoedelijk nog eenmaal de rente, met 25 basispunten, nu de inflatie in de Verenigde Staten echt lijkt af te koelen. Het plaatje voor de economie is onduidelijker, gezien de gemengde economische data. Zo stegen de detailhandelsverkopen in de VS in juni minder hard dan verwacht, maar lijken handelaren er in toenemende mate van uit te gaan dat er toch geen recessie komt.

Goldman Sachs heeft de kans op een recessie in de VS in de komende 12 maanden verlaagd van 25 tot 20 procent. En volgens de Bank of America Global Fund Manager Survey verwacht 68 procent van de investeerders dat er in de komende 12 maanden een zachte landing zal plaatsvinden en 42 procent van de investeerders gelooft dat de adoptie van AI de winst voor bedrijven in de komende twee jaar zal verhogen.

De leidende indicatoren in de VS daalden in juni echter voor de vijftiende maand op rij, bleek uit actuele cijfers van The Conference Board. "Wij voorspellen dat de Amerikaanse economie van het derde kwartaal van 2023 tot het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk in een recessie zal verkeren", zei het onderzoeksbureau in een toelichting.

De ECB zal de rente volgende week donderdag waarschijnlijk ook met 25 basispunten verhogen, maar daar is meer onzekerheid over de vervolgstappen. DNB-president en ECB-bestuurder Klaas Knot, bekend als havik binnen de centrale bank, zei afgelopen week dat een renteverhoging in september allerminst zeker is. Ook een andere havik, Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank klonk eerder al minder zeker van een renteverhoging in september.

Toch houden de markten nog rekening met een renteverhoging na juli. De depositorente, die momenteel op 3,50 procent staat en komende week vermoedelijk wordt verhoogd naar 3,75 procent, zou kunnen pieken op 4,00 procent, denkt 80 procent van de markt.

De kans op nog een renteverhoging met 50 basispunten door de Bank of England is inmiddels flink afgenomen, na meevallende inflatiecijfers afgelopen week. De markt verwacht nu een 'dovish' verhoging met 25 basispunten bij het volgende rentebesluit in augustus.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1125, een daling van een procent op weekbasis. WTI-olie kostte vrijdag 76,50 dollar en werd daarmee op weekbasis rond een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

ASML verloor ruim 8,5 procent op weekbasis na het openen van de boeken, hoewel de ordergroei sterk was en de outlook werd verhoogd. Een aantal analisten verhoogde het koersdoel. Toch zetten de resultaten van TSMC het aandeel van ASML afgelopen week onder druk. Ook meldde persbureau Bloomberg aan het begin van de week dat er strengere regels voor het bedrijf uit Veldhoven dreigen. ASML zou geen onderhoudsdiensten meer mogen leveren aan Chinese klanten van zijn EUV-machines, wat wijst op een verdere escalatie in de relatie tussen Washington en Peking.

Besi en ASMI, die beide komende week de boeken openen, verloren op weekbasis ook terrein. Voor Besi was het verlies beperkt, maar ASMI daalde afgelopen week bijna 7 procent.

Koploper in de AEX was Shell, met een winst van ruim 3 procent. Ook financials deden goede zaken, net als UMG.

In de AMX steeg Galapagos afgelopen week ruim 3,5 procent. Biotech zat begin deze week in de lift. De Belgische sectorgenoot Argenx maakte positieve onderzoeksresultaten bekend en haalde daarna ruim 1 miljard aan vers kapitaal op. Argenx steeg in Brussel ruim 47 procent.

Inpost daalde een half procent op weekbasis nadat bekend werd dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten om een belang van 30 procent in Menzies Distribution te verwerven voor 49,3 miljoen Britse pond. Inpost heeft ook een optie om op een later moment het resterende belang van 70 procent te verwerven.

WDP profiteerde van een positief rapport van BNP Paribas, volgens handelaar Bert van de Pol van Today's Group. Het aandeel steeg bijna 2 procent op weekbasis.

Koploper in de AMX was OCI, met een plus van 8 procent op weekbasis, terwijl Basic-Fit onderaan belandde met een verlies van ruim 5 procent. De fitnessketen komt komende week met resultaten.

In de AScX steeg Nedap ruim 2 procent na het openen van de boeken. De resultaten van Sligro werden ontvangen met een koersstijging van bijna 5 procent op weekbasis. Volgens Degroof Petercam was de halfjaaromzet van Sligro hoger dan verwacht.

TomTom werd beloond met een koerswinst van 6 procent na het openen van de boeken. De navigatiespecialist dook in het tweede kwartaal zoals verwacht weer in de rode cijfers, door hogere kosten, maar verhoogde wel zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Voor 2023 gaat TomTom uit van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, in plaats van de vorige outlook van 540 tot 580 miljoen euro.

Vivoryon steeg ruim 8 procent nadat het farmabedrijf met een positieve update kwam over zijn potentiële Alzheimer-behandeling. Azerion daalde bijna 6,5 procent.

De cijfers van Wereldhave konden op goedkeuring van beleggers rekenen. Het vastgoedfonds won op weekbasis dik 2,5 procent. Volgens ING waren de cijfers goed.