Hogere omzet Hydratec

Beeld: Hydratec Industries

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec heeft in de eerste zes maanden van 2023 een hogere omzet behaald, terwijl ook de marges verbeterden. Dit meldde het bedrijf uit Amersfoort donderdag nabeurs. De omzet steeg met 7,8 procent naar 133,7 miljoen euro. Ook de marge is met hetzelfde percentage toegenomen, zei Hydratec. Bij Industrial Systems steeg de omzet met 17 procent en bij Hightech Components bleef die nagenoeg gelijk. "Om de efficiëntie te verhogen hebben we besloten de activiteiten in Hellevoetsluis af te bouwen en grotendeels te verplaatsen naar andere vestigingen. "Inmiddels is met de bonden overeenstemming bereikt over een sociaal plan", meldde Hydratec. Door deze eenmalige reorganisatievoorziening van 4,3 miljoen euro, stegen de operationele kosten, meldde het bedrijf. Zonder deze kosten steeg het bedrijfsresultaat fors naar 10,6 miljoen euro, van 7,1 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2022. Onder de streep bleef een nettowinst over van 4,2 miljoen euro, van 4,8 miljoen euro een jaar eerder. "De supply chain lijkt zich langzaam weer te stabiliseren, waardoor voorraden bij onze klanten worden afgebouwd. Inmiddels zijn de rente en de inflatie opgelopen. "Dit heeft geleid tot onzekerheid, wat een drukkend effect had op de orderintake", zei CEO Bart Aangenendt in een toelichting. Maar ondanks de onzekerheden in de huidige markten, is het orderboek goed gevuld, aldus Hydratec, dat geen "concrete uitspraken" over de verwachtingen voor heel 2023 doet. Bron: ABM Financial News

