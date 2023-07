Abbott Labs verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abbott Laboratories heeft in het afgelopen kwartaal lagere resultaten behaald, maar de resultaten waren wel beter dan verwacht. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaanse farmabedrijf. In het tweede kwartaal daalde de nettowinst van 2.018 miljoen naar 1.375 miljoen dollar. Per aandeel daalde de winst van 1,14 tot 0,78 dollar. De aangepaste winst per aandeel was 1,08, wat beter was dan de 1,05 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet daalde op jaarbasis met ruim 11 procent tot net iets minder dan 10 miljard dollar, maar hier ging de markt uit van 9,97 miljard dollar. Abbott kon minder profiteren van zijn Covid-gerelateerde producten, zoals coronatesten, ten opzichte van een jaar eerder. Outlook Voor het hele boekjaar rekent Abbott nog steeds op een aangepaste winst van 4,30 tot 4,50 dollar per aandeel. De omzet exclusief coronaproducten moet met een laag dubbelcijferig percentage toenemen. Verder rekent Abbott op een omzet uit coronaproducten van 1,3 miljard dollar. In de voorbeurshandel noteerde het aandeel donderdag nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van de slotkoers woensdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.