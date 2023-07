Knot tempert verwachting ECB-renteverhoging september Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) Een verdere verkrapping van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank na volgende week is allesbehalve zeker. Dit zei de president van De Nederlandsche Bank en ECB-bestuurder Klaas Knot dinsdag tegen Bloomberg TV. "Voor juli denk ik dat het een noodzaak is, voor alles na juli zou het hoogstens een mogelijkheid zijn, maar geenszins een zekerheid", zei de normaliter 'hawkish' Knot, die vindt dat de ECB na juli zorgvuldig moet kijken naar wat de macrodata zeggen over de risico's van verdere verhogingen. De opmerkingen suggereren dat de marktverwachting van nog twee renteverhogingen met 25 basispunten, naar een piek van 4 procent, mogelijk overdreven is. De Duitse tienjaarsrente daalde dinsdag met 7 punten tot 2,41 procent. De ECB komt volgende week donderdag met zijn rentebesluit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.