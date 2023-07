Casino blijft onderhandelen met Kretinsky over reddingspakket Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN) Casino Guichard-Perrachon blijft onderhandelen met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky over een mogelijke deal om de schulden te herstructureren. Dit werd maandagavond bekendgemaakt. Het door Kretinsky geleide consortium bracht tijdens het weekend een nieuw bod uit om 1,20 miljard euro aan vers kapitaal in te brengen. Daarvan zou 275 miljoen euro gereserveerd worden voor schuldeisers en bestaande aandeelhouders. Een ander consortium onder leiding van tech-ondernemer Xavier Niel trok zich terug uit de race om de omstreden Franse distributiegroep te redden. Niel deed eerder een bod van 900 miljoen euro. Casino zei dat het probeert een principeakkoord te bereiken om zijn schuldenberg eind juli te herstructureren. De handel in de aandelen Casino werd in Parijs maandag op verzoek van de groep zelf stopgezet. Vandaag wordt de handel hervat. In de afgelopen maand verloor het aandeel bijna zestig procent van zijn waarde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.