AEX opgelucht door afkoelende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen. Met een slot van 778,93 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis 3,4 procent. Vorige week daalde de index nog meer dan 2 procent bij een slot van 753,52 punten.

De AEX lijkt kansen te hebben om uit te breken en hogere niveaus op te zoeken, zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas in een video met ABM Financial News. Technisch is er volgens Bakker voldoende ruimte.



Afgelopen week ging veel aandacht uit naar Amerikaanse inflatiecijfers. In juni kwam de inflatie uit op 3,0 procent, van 4,0 procent een maand eerder en waar de markt rekende op een daling tot 3,1 procent. Ook de kerninflatie daalde sterker dan voorzien.



"Een inflatie van drie procent, dat is een niveau waar je mee kunt leven", zei Fred van Deyck van Bustelberg Vermogensbeheer. "En het is ook de trend van de opeenvolgende cijfers die laten zien dat de consument in de VS een stap terug doet, nu het spaargeld van de coronacrisis voor twee derde is uitgegeven. En dat was de bedoeling van de Fed."



Wel moet de markt er rekening mee houden dat de geloofwaardigheid ook belangrijk is voor de centrale bank, dus zal er misschien nog wel een renteverhoging komen, maar er komt duidelijk lucht voor de Fed, aldus Van Deijck tegen ABM Financial News.



De markt was volgens hem echt verrast door het cijfer en dat was terug te zien in de koerswinsten, onder andere voor technologiebedrijven. Ook de rentegevoelige vastgoedfondsen profiteerden.



Van Deijck merkte op dat er wel grote regionale verschillen zijn waar het gaat om de inflatie, zowel in de VS als in Europa. In Europa zie je dat in landen waar er meer publieke druk was op supermarkten om de prijzen van basisproducten te verlagen, zoals Spanje, de inflatie alweer terug was op 2 procent. Terwijl in landen, zoals Nederland, waar veel geld werd besteed om de hoge energieprijzen te compenseren, de inflatie nog hoger blijft.



In tegenstelling tot de Fed zal de Europese Centrale Bank voorlopig nog niet stoppen met het verhogen van de rente. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering werd afgelopen week duidelijk dat men bezorgd is over de loonprijsspiraal.



Econoom Bert Colijn van ING denkt dat de ECB de rente later deze maand wel degelijk met 25 basispunten zal verhogen. Zelfs als er signalen zijn dat de economie lijkt af te koelen en de inflatiedruk afneemt, is dit volgens Colijn onvoldoende voor de ECB om van koers te veranderen. Maar na de rentevergadering in juli zal de discussie volgens de econoom van ING feller worden over hoe ver de ECB moet gaan met het verhogen van de rente.



Vrijdag trapten de Amerikaanse banken het cijferseizoen af. JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo presteerden boven verwachting, hoewel er ook meer geld in de stroppenpot ging. Dat de resultaten beter waren dan verwacht is niet vreemd, want voorafgaand aan het cijferseizoen waren de verwachtingen van de markt "niet heel hoog", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



Nu het resultatenseizoen van start gaat, is het interessant om te zien hoe optimistisch bedrijven zijn over hun toekomstige winsten, nu een aantal macro-economische indicatoren verzwakken, zo zei senior econoom Philippe Ledent van ING in gesprek met ABM Financial News.



De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1240 en werd daarmee op weekbasis 2,5 procent duurder. De dollarzwakte was gunstig voor WTI-olie. Een vat kostte vrijdag ruim 76 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis 3,5 procent duurder.



Stijgers en dalers



In de AEX steeg ING bijna 4 procent. UBS verhoogde het koersdoel licht, in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal. De trends zullen vergelijkbaar zijn met die in de eerste drie maanden, denkt UBS. Ook Bank of America verhoogde het koersdoel van ING.



Besi won dik 10 procent. Morgan Stanley zette het aandeel op de favorietenlijst en verhoogde het koersdoel. Ook ASML en ASMI deden afgelopen week goede zaken. Technologiefondsen zijn gevoelig voor een lagere rente. Ook voorspelde zakenbank Jefferies een nieuwe opwaartse cyclus voor de halfgeleiderindustrie, wat resulteerde in stevige koersdoelverhogingen voor ASML en ASMI. ASMI ging afgelopen week aan kop met een plus van ruim 11,5 procent. ASML, dat volgende week de boeken opent, won op weekbasis zo'n 7 procent.



DSM-Firmenich won afgelopen week ruim 3 procent na een positief rapport van Goldman Sachs. Ook Philips en Heineken kregen goed nieuws van Goldman Sachs. Beide aandelen werden op de kooplijst gezet. De aandelen stegen rond de 3 procent.



Randstad kon op weekbasis zo'n 4,5 procent bijschrijven. De uitzender neemt Grupo CTC in Spanje over voor 80,5 miljoen euro. ING reageerde positief, al zal het speciale dividend dit jaar door de acquisitie waarschijnlijk wel lager uitvallen.



Verliezers waren er afgelopen week nauwelijks in de AEX. ASR leverde bijna 2,5 procent in. In een rapport meldde zakenbank Berenberg dat ASR het wachten waard is.



In de AMX daalde Air France-KLM met meer dan 5,5 procent. Deutsche Bank haalde het aandeel van de kooplijst. Air France-KLM werkt aan een omgekeerde aandelensplitsing, werd afgelopen week ook bekend. Van Lanschot Kempen verloor bijna 4 procent op weekbasis nadat Kepler Cheuvreux het aandeel van de kooplijst haalde.



Just Eat Takeaway won afgelopen week bijna 13 procent en ging daarmee aan kop in de Midkap. Inpost steeg circa 9 procent, na berichten dat het bedrijf komende maandag een persconferentie organiseert, waarbij de CEO aanwezig zal zijn. Het zou gaan over besluiten rond 'new business', meldde persbureau Bloomberg vrijdag, maar verdere details waren er niet en Inpost weigerde commentaar aan ABM Financial News te geven.



In de AScX won Ebusco zo'n 4,5 procent. Het bedrijf heeft een nieuwe opdracht gekregen van het Duitse Südwestdeutsche Landesverkehrs voor de levering van maximaal 25 bussen van het type 2.2 van 12 meter. Financiële details werden niet gedeeld.



Heijmans en koploper BAM stegen respectievelijk 5 en 8 procent in de AScX. NSI stelde teleur met de kwartaalcijfers en verloor op weekbasis 1,5 procent.



Beter Bed ging op weekbasis liefst 95 procent hoger en sloot vrijdag op 5,75 euro, nadat investeerder Torqx Capital Partners een bod in contanten van circa 168 miljoen euro heeft gedaan. Het overnamebod wordt unaniem gesteund door het bestuur en raad van commissarissen van Beter Bed, die het in het beste belang van het bedrijf en alle belanghebbenden noemen.



"Gezien de hoge premie ten opzichte van de laatste slotkoers en de steun van aandeelhouders die 44 procent van de aandelen bezitten, is de kans groot dat dit bod slaagt", schreef Degroof Petercam.



De lokaal genoteerde aandelen Renewi en NX Filtration kwamen met waarschuwingen. Renewi daalde op weekbasis bijna 2 procent, terwijl NX Filtration bijna 5 procent verloor.



Volgens Degroof Petercam was de waarschuwing van Renewi geen verrassing. KBC Securities noemde de omzetwaarschuwing van NX Filtration wel een tegenvaller. Het omzetdoel voor dit jaar werd verlaagd van 18 tot 22 miljoen naar 10 tot 14 miljoen euro.