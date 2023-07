Casino waarschuwt voor lagere resultaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Casino Guichard-Perrachon heeft gewaarschuwd voor een lager resultaat voor het boekjaar 2023 en houdt ook rekening met een omzetdaling voor het tweede kwartaal. Dit maakte Franse supermarktketen woensdagavond bekend. Voor dit jaar wordt door het concern nu een EBITDA verwacht van minder 300 miljoen euro, terwijl eind juni van dit jaar nog werd uitgegaan van 440 miljoen euro. Voor het eerste halfjaar voorziet het bedrijf een EBITDA-verlies van 165 tot 175 miljoen euro. Over de eerste zes maanden van 2022 was dit resultaat 191 miljoen euro positief. Casino schreef waarschuwing woensdag toe aan een lagere omzet en het prijsbeleid. Voor het tweede kwartaal verwacht de onderneming een omzetdaling op jaarbasis van 4 miljard euro naar 3,6 miljard euro. Casino maakte eind juni bekend verlegen te zitten om 900 miljoen euro aan eigen vermogen. Op vrijdag verwacht het bedrijf meer informatie te geven over de laatste voorstellen ter versterking van de kapitaalpositie. Bron: ABM Financial News

