Europese retailers profiteren van meevallende cijfers About You

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse retailer About You heeft in het eerste kwartaal beter dan voorziene resultaten behaald, waardoor ook sectorgenoten er op de Europese beurzen goed bij liggen.

In het afgelopen kwartaal boekte About You een aangepaste EBITDA van 4,2 miljoen euro terwijl een jaar eerder nog een verlies werd geboekt van 28,8 miljoen euro. De vrije kasstroom was 10,8 miljoen euro positief. Een jaar eerder was er nog sprake van een negatieve kasstroom van 24,4 miljoen euro.

De winstgevendheid trok in alle segmenten aan.

De cijfers waren duidelijk beter dan verwacht. Het aandeel About You steeg in Frankfurt met maar liefst 33 procent. Ook andere retailers in Europa stegen flink, waaronder Zalando met een plus van 12 procent.