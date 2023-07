Beursblik: nieuwe cyclus voor halfgeleidersector van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Zakenbank Jefferies is positief gestemd over de Europese halfgeleidersector, nu een nieuwe opwaartse cyclus is ingezet per mei. Dit blijkt woensdag uit een rapport van de analisten van Jefferies. Die nieuwe cyclus zal de komende twee jaar resulteren in "significante" koersstijgingen en een sterke winstgroei. Een grote aanjager voor deze nieuwe cyclus is kunstmatige intelligentie, aldus Jefferies. Daarvan zullen vooral ASML en ASMI profiteren, denken de analisten. De zakenbank verhoogde woensdag het koersdoel voor ASMI van 390,00 naar 600,00 euro en voor ASML van 700,00 naar 950,00 euro. Beide aandelen staan op de kooplijst van de bank en gelden ook als sectorfavorieten. Verder verhoogde Jefferies het advies voor het Belgische Melexis van Underperform naar Houden, met een koersdoel van 92,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.