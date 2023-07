Thales wil Cobham Aerospace overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Thales

(ABM FN) Thales is in exclusieve onderhandeling om Cobham Aerospace Communications over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Dit maakte Thales woensdag bekend. Het Franse ruimtevaart- en defensiebedrijf wil zo haar Avionics-portefeuille versterken. Cobham Aerospace Communications focust zich op communicatiesystemen voor cockpits. De overname zal naar verwachting op middellange termijn een jaarlijkse dubbelcijferige EBIT-groei opleveren. Er zal ook een positief effect op de marges zijn, aldus het bedrijf. De transactie zal naar verwachting vanaf het eerste jaar bijdragen aan de winst per aandeel. De overname zal in contanten worden gefinancierd en zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 worden afgerond, aldus Thales. Op de beurs van Parijs noteert het aandeel Thales woensdag 1,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

