Principion en LDA Capital zeggen put-optie-overeenkomst rond Azerion op

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Principion en LDA Capital hebben hun put-optie overeenkomst met betrekking tot Azerion opgezegd. Dit maakte Azerion donderdagochtend bekend. De put-optie overeenkomst werd op 30 december 2022 afgesloten. Onder de overeenkomst zijn geen aandelen Azerion verkocht, bevestigde Principion donderdag. De overeenkomst betrof de verkoop van maximaal 10 miljoen aandelen Azerion. Principion kon deze aandelen in tranches verkopen voor maximaal 50 miljoen euro gedurende een periode van drie jaar. Doel van de overeenkomst was volgens Azerion enerzijds de liquiditeit in het aandeel te vergroten, en anderzijds een deel van de inkomsten gebruiken voor de groei van Azerion. Principion Holding is een investeringsvehikel van de oprichters van Azerion en bezat in december vorig jaar 48 miljoen aandelen Azerion. Bron: ABM Financial News

