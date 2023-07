Bank of America verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America wil het kwartaaldividend met 9 procent verhogen naar 0,24 dollar per aandeel. Dit maakte de Amerikaanse bank woensdag bekend. De bank plant de verhoging vanaf het derde kwartaal van dit jaar. Het plan moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur. Bank of America gaf woensdag ook aan dat het nog altijd met de Federal Reserve een dialoog voert over het verschil tussen de bevindingen van de centrale bank in de zogeheten Comprehensive Capital Analysis and Review en die van de Dodd-Frank Act van Bank of America omtrent de uitkomst van de recente stress test. Sinds de uitkomsten van de stresstest van de Fed hebben bijna alle grote Amerikaanse banken hun dividend verhoogd en sommigen kondigden ook een aandeleninkoop aan. Bron: ABM Financial News

