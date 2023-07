Aandeel Ease2pay op strafbankje Euronext Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Eas2pay heeft kennis genomen van de noteringsmaatregel van Euronext Amsterdam nu het bedrijf nog altijd geen gecontroleerde jaarrekening 2022 heeft gepubliceerd. Dit maakte de onderneming dinsdag bekend. Als gevolg van de noteringsmaatregel zijn de aandelen Ease2pay met ingang van maandag 3 juli overgebracht van de zogeheten handelsgroep J1 naar de handelsgroep JG van Euronext Amsterdam, ook wel bekend als het strafbankje. Eerder meldde het bedrijf al dat voor het einde van het derde kwartaal van dit jaar de gecontroleerde jaarrekening 2022 zal worden gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

