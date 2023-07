Van Lanschot Kempen rondt overname online beleggingsplatform Robeco af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft de overname van het online distributieplatform van Robeco afgerond. Dit maakte de private bank maandag voorbeurs bekend. Na de samenvoeging met Evi van Lanschot ontstaat zo een online beleggingsplatform in Nederland, met gecombineerd ongeveer 6 miljard euro aan vermogen van ongeveer 150.000 klanten. De transactie heeft een negatieve impact op de CET 1-ratio van Van Lanschot Kempen van 0,5 procentpunt. Het integratietraject duurt volgens de bank ongeveer twee jaar en de eenmalige kosten hiervoor bedragen naar verwachting 8 miljoen tot 11 miljoen euro. De combinatie bereikt naar verwachting het break-even punt in 2025 om daarna een positieve bijdrage aan de nettowinst van Van Lanschot Kempen te leveren. Op het gecombineerde platform Evi van Lanschot blijven de beleggingsfondsen van Robeco beschikbaar. Klanten behouden hierbij hun bestaande beleggingen en kunnen gewoon aan- en verkopen blijven doen. De transactie werd begin februari dit jaar aangekondigd. Bron: ABM Financial News

