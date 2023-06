Lagere winst en marge Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lagere winst en marge behaald, terwijl de omzet toenam. Dat maakte de sportartikelenfabrikant donderdag nabeurs bekend.



Toch sprak CEO John Donahoe van sterke resultaten. En het bedrijf rekent op een "duurzame, winstgevende groei in boekjaar 2024 en daarna."



De winst daalde in het kwartaal eindigend op 31 mei van 1,44 miljard dollar of 0,90 dollar per aandeel naar 1 miljard of 0,66 per aandeel. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 0,72 dollar.



De omzet verbeterde van 12,23 miljard naar 12,83 miljard dollar, waar de markt rekende op 12,58 miljard dollar.



In China steeg de omzet met 16 procent in het afgelopen kwartaal. In de andere regio's was sprake van een enkelcijferige groei.



De brutomarge daalde op jaarbasis tot 43,6 procent, voornamelijk door hogere productinputkosten en hogere vracht- en logistieke kosten, hogere afprijzingen en aanhoudend ongunstige wisselkoersveranderingen.



De waarde van de voorraden kwam uit op 8,5 miljard dollar, stabiel op jaarbasis. Aan het eind van het derde kwartaal kwam de waarde van de voorraden nog uit op 8,9 miljard dollar.



Over heel het boekjaar behaalde Nike een omzetgroei van 10 procent, wat vrijwel gelijk was aan de verwachting van het bedrijf, met een totale omzet van ruim 51 miljard dollar. De brutomarge daalde in het afgelopen boekjaar met 250 basispunten tot 43,5 procent.



Het aandeel Nike noteert donderdag nabeurs vrijwel vlak.

Bron: ABM Financial News