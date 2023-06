Ease2pay laat selfservice vallen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Ease2pay heeft besloten zich voortaan te richten op het activatie- en betaalplatform, waarmee voor grote aantallen verspreide locaties digitale selfservice-oplossingen voor elektriciteitsvoorzieningen mogelijk worden, en om niet langer te investeren in hardware voor NomadPower. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend. NomadPower levert niet de verwachte resultaten op, aldus Ease2pay donderdag. Transactieverwerking voor elektriciteitsvoorzieningen van beheerders heeft volgens de onderneming in 2022 een groei laten zien van 50 procent. In 2021 bedroeg de groei 37 procent. De aanpassingen in de administratieve processen bij Involtum kosten verder meer tijd dan begroot. Ease2pay zegt er niettemin vertrouwen in te hebben dat de ingrepen voor het einde van het derde kwartaal van dit jaar zij afgerond, waarna de volledige integratie eind 2023 voltooid zou moeten zijn. Involtum werd eind 2021 ingelijfd. In april van dit jaar werd een afboeking aangekondigd van 25 miljoen euro die ontstond uit deze overname. Eind derde kwartaal moeten vervolgens ook de gecontroleerde jaarcijfers verschijnen. In april werd door Ease2pay aangegeven dat de opstelling daarvan meer tijd in beslag nam. Ease2pay houdt vandaag de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Bron: ABM Financial News

