Alibaba vindt nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in Eddie Yongming Wu een nieuwe CEO gevonden. Dit maakte de Chinese techreus dinsdagochtend bekend. Eddie Yongming Wu was voorzitter van Taobao en Tmall Group, maar zal per 10 september dit jaar de positie van CEO van Alibaba gaan bekleden. Hij volgt Daniel Zhang op, die het onderdeel Cloud Intelligence van Alibaba gaat leiden. Joseph C. Tsai, die nu nog uitvoerend vicevoorzitter is van Alibaba, neemt het voorzitterschap over van Zhang. In maart liet Alibaba weten het bedrijf op te splitsen in zes aparte onderdelen. Toen meldde het bedrijf al dat Zhang het onderdeel Cloud Intelligence zou gaan leiden, maar ook dat elk nieuw onderdeel een eigen CEO zou krijgen die aan Zhang zou rapporteren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.