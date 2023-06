Wall Street houdt deuren gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten vanwege Juneteenth in de Verenigde Staten. Vrijdag sloot Wall Street nog lager na een belangrijke week waarin de Federal Reserve met zijn rentebesluit kwam. De Fed koos voor een pauze maar zinspeelde wel op nieuwe renteverhogingen later in het jaar. Woensdag en donderdag verschijnt voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid. Toch liggen de beurzen op koers voor een sterke junimaand, volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets, al zijn er wel zorgen onder beleggers over het Chinese herstel. Op geopolitiek vlak werd maandag gekeken naar de ontmoeting van de Chinese leider Xi Jinping met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken. Tijdens de ontmoeting zou de Chinese leider hebben benadrukt dat een stabiele relatie tussen China en de VS goed is voor de wereld. Dat betekent dat beide landen de ander moeten respecteren. Volgens CNN zou Xi hebben gezegd dat de twee landen vooruitgang boeken en overeenstemming hebben bereikt op specifieke punten. Blinken zou het bezoek aan Beijing eerder dit jaar afleggen, maar dit werd uitgesteld nadat de Amerikanen boven eigen wateren een Chinese weerballon neerhaalden die zou zijn gebruikt voor spionage-activiteiten. Op macro-economisch vlak is het maandag rustig, al staat wel het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers op de rol, waarbij een lichte stijging wordt voorzien van 50 naar 51 in juni. De euro/dollar noteert maandagmiddag op 1,0923. WTI-olie, waarin maandag alleen elektronisch wordt gehandeld, is iets duurder dan voor het weekend en kost zo'n 72 dollar per vat. Qua bedrijfsnieuws belooft het geen spannende week te worden. Het aandeel van Intel komt dinsdag mogelijk in beweging wanneer de markten weer opengaan. Persbureau Bloomberg meldde een investering van Intel van 25 miljard dollar in een nieuwe fabriek in Israël en maakte bekend dat Intel 10 miljard euro subsidie krijgt voor de bouw van een fabriek in Duitsland. FedEx en BlackBerry komen later deze week nog met kwartaalcijfers. Slotstanden vrijdag De S&P 500 index sloot vrijdag 0,4 procent lager op 4.409,59 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 34.299,12 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.689,57 punten. Bron: ABM Financial News

