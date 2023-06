Update: Grubhub ontslaat circa 15 procent van personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub is van plan om circa 15 procent van zijn personeel te ontslaan om de kosten te verlagen en concurrerend te blijven. Dit bleek uit een email van de maaltijdbezorger, die later door het bedrijf publiek werd gedeeld. CEO Howard Migdal zei dat Grubhub ongeveer 400 banen gaat schrappen en dat het bedrijf het personeel later vandaag zal informeren. Hoewel de maaltijdbezorger is gegroeid ten opzichte van de niveaus voor de coronacrisis, stegen de operationele en bedrijfskosten sneller, aldus Migdal, die sinds maart aan het roer staat. "Het lijdt geen twijfel dat we een solide basis hebben en dat er een enorme kans voor ons ligt, maar het is ook duidelijk dat we een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen om onze slagkracht te behouden, om de best mogelijke service te kunnen bieden aan onze klanten en partners en om succesvol te zijn op lange termijn", motiveerde de bestuurder het besluit. Grubhub, eigendom van het Nederlandse Just Eat Takeaway.com, heeft momenteel ongeveer 2.800 werknemers in dienst. Update: om extra info toe te voegen. Bron: ABM Financial News

