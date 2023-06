Jefferies: aandelen Amerikaanse levensmiddelenbedrijven duurder dan Europese Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikaanse segmenten voeding, dranken en huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten (HPC) zijn in het algemeen duurder dan hun Europese tegenhangers, terwijl tabak momenteel het goedkoopste segment is. Dit concludeerden analisten van zakenbank Jefferies, die hebben gekeken naar de waarderingen van levensmiddelenfabrikanten wereldwijd en de trends in de omzetverwachtingen van analisten. Zo zijn Amerikaanse fabrikanten van frisdranken gewaardeerd op 15 keer het verwachte EBITDA-resultaat in 2025, en Europese frisdrankmakers op 11 keer. Tabak blijkt het goedkoopste segment, afgezet tegen de winst, met een dividendrendement van 7 procent. Consensusverwachtingen De consensusverwachting voor de omzet is het sterkst gestegen in het segment Europese huishoudelijke en verzorgingsproducten, namelijk met 1,8 procent, gevolgd door Amerikaanse frisdranken, met een plus van 1,3 procent. Bescheiden verlagingen van de consensusverwachtingen waren er voor de segmenten Europese voedingsingrediënten, wereldwijde tabaksfabrikanten en Aziatische frisdranken, met dalingen van 0,3 tot 0,5 procent. Sterke verlagingen van de omzetverwachtingen waren er voor cosmeticafabrikant Estée Lauder, met een min van 4,4 procent, en bierbrouwer United Breweries, met een min van 4,9 procent. Sterke verhogingen waren er voor CCH met een plus van 10 procent en Celcius, met 12 procent. De sector levensmiddelen telt producenten van plantaardige vervangers van dierlijke producten zoals Oatly en Beyond Meat, maar ook de grote Europese namen als Nestlé, L'Oréal en Diageo, en Amerikaanse zwaargewichten als Procter & Gamble en Estée Lauder, naast Aziatische bedrijven als Moutai en Hindustan Unilever. De totale marktkapitalisatie bedraagt 4,1 biljoen dollar. Bron: ABM Financial News

