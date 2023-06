Wall Street koerst overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag overwegend hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,3 procent op 4.296,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,2 procent op 33.687,61 punten en de Nasdaq noteert 0,6 procent hoger op 13.323,16 punten.

De Amerikaanse markten zijn de week rustig begonnen, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hij wijst onder meer op de aandelenkoers van Apple, die naar een nieuw intraday record stijgt van 184 dollar bij de start van de Worldwide Developer's Conference, waar de techgigant vermoedelijk een reeks nieuwe product upgrades en een nieuwe virtual reality-headset zal onthullen.

Economisch nieuws valt maandag wel tegen, aldus Hewson. Inkoopdata van ISM toonden slechts een bescheiden groei van de Amerikaanse dienstensector in mei. De fabrieksorders in de VS stegen in april minder dan verwacht.

Beleggers haalden vorige week onder andere steun uit de goedkeuring om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Hiermee is ternauwernood voorkomen dat de Verenigde Staten in gebreke zouden blijven, wat de economie in een recessie had kunnen storten en een financiële crisis had kunnen veroorzaken.

Verder werd er positief gereageerd op het Amerikaanse banenrapport. Uit dit rapport van vrijdag bleek dat de werkgelegenheid in de VS in mei is toegenomen met 339.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van slechts 190.000 banen. Voor april werd de banengroei aangepast van 253.000 naar 294.000 en voor maart van 165.000 naar 217.000.

"Deze stijging past wel in het beeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdagmiddag tegen ABM Financial News. "De markten verwachten een afkoeling, maar die komt er maar niet", en daardoor is het cijfer steeds beter dan vooraf gedacht. Marey denkt dat de Federal Reserve later deze maand een pauze aankondigt en de rente niet nogmaals verhoogt. Dat verwacht een meerderheid van de markt momenteel ook. Een renteverhoging in juli is wel mogelijk, indien de oude renteverhogingen nog te weinig effect sorteren, aldus de analist van Rabobank.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0713. WTI-olie is anderhalf procent duurder nadat OPEC+ afgelopen weekend besloot om zijn productieafspraken te handhaven. Wel gaat Saoedi-Arabië vrijwillig de productie met 1 miljoen vaten per dag verlagen.

Bedrijfsnieuws

Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway, en Amazon hebben hun samenwerking verlengd. Dit maakte Grubhub maandagmiddag bekend. Het gaat om een verlenging van een jaar, waarin Amazon Prime-leden in de VS gratis gebruik kunnen maken van Grubhub+. Amazon stijgt een half procent.

Het Franse Safran aast op een onderdeel van Raytheon Technologies. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het aandeel Raytheon reageert maandag nauwelijks op het bericht.

De Amerikaanse toezichthouder SEC klaagt 's werelds grootste cryptoplatform Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao aan voor het overtreden van de Amerikaanse effectenregels, meldde Bloomberg maandag, verwijzend naar een aanklacht van de toezichthouder bij de federale rechtbank. Bitcoin verliest 1.500 dollar tot 25.756 dollar na het verschijnen van het bericht.