Viaplay Group verliest abonnees en ziet advertentiemarkt instorten

(ABM FN-Dow Jones) Viaplay Group heeft zijn verwachting voor 2023 neerwaarts bijgesteld, omdat het operationele klimaat sneller is verslechterd en de kostenbesparingen langzamer doorkomen dan voorzien. Dat maakte het Zweedse streamingbedrijf maandag bekend.



De operationele en financiële verwachtingen voor de middellange termijn zijn voorlopig ingetrokken tot de halfjaarcijfers op 20 juli.



CEO Anders Jensen heeft maandag zijn ontslag aangeboden en dat is geaccepteerd. Hij wordt per direct vervangen door Jorgen Madsen Lindemann. Lindemann is de voormalige CEO van MTG, het voormalige moederbedrijf van Viaplay dat ook een beursnotering heeft aan de Nasdaq in Stockholm.



Het tweede kwartaal zal naar verwachting worden afgesloten met 7,7 miljoen abonnees, een omzet van 4,5 tot 4,6 miljard Zweedse kroon en een negatief EBIT-resultaat van 250 tot 300 miljoen kroon. De inkomsten uit reclames dalen autonoom met 12 tot 16 procent omdat de markt sterk is verslechterd. Hogere kosten van de dagelijkse boodschappen door de hoge inflatie betekenen dat er minder streaming-abonnementen verkocht worden en er meer opzeggingen zijn na de prijsverhogingen.



Verwachtingen voor het jaar



De verwachte autonome groei van de omzet voor dit jaar gaat naar 16,0 tot 17,5 procent groei, in plaats van 24 tot 26 procent. Dit is zonder valuta-effecten en zonder het onderdeel Premier Sports. Voor de Noord-Europese regio rekent men nu op 7 tot 8 procent autonome groei, in plaats van 12 tot 15 procent.



Het verwachte EBIT-resultaat in Noord-Europa daalt naar 0,8 tot 1,0 miljard kroon, tegen 1,2 miljard tot 1,35 miljard. Voor de internationale tak rekent men nu op een negatief EBIT-resultaat van 1,4 miljard tot 1,5 miljard kroon, in plaats van 1,0 tot 1,1 miljard verlies.



Dit zijn de verwachtingen als de huidige trends doorzetten. Ook de kostenbesparingen en de valuta-effecten zorgen voor tegenwind die tot het einde van het jaar aanhoudt, voorziet Viaplay.

Bron: ABM Financial News