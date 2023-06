Biden: schuldendeal beschermt economische vooruitgang VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De tweepartijdige deal die het Amerikaanse schuldenplafond van 31,4 biljoen dollar opschort heeft de Verenigde Staten op het nippertje gered van een ongekende wanbetaling en beschermt de economische vooruitgang van het land. Dit zei president Joe Biden vrijdagavond laat in een televisietoespraak vanuit het Oval Office. "Niemand heeft alles gekregen wat hij wilde, maar het Amerikaanse volk heeft gekregen wat het nodig had", aldus Biden. "We hebben een economische crisis, een economische ineenstorting afgewend." Biden zei dat als het land in gebreke was gebleven, de Amerikaanse economie "in een recessie zou zijn beland", dat de pensioenrekeningen van miljoenen Amerikanen "gedecimeerd" zouden zijn en dat naar schatting 8 miljoen Amerikanen hun baan zouden zijn kwijtgeraakt. De president prees McCarthy en het team van de Republikeinse leider en zijn eigen adviseurs voor het feit dat ze "recht door zee met elkaar waren, volkomen eerlijk tegen elkaar". "Beide partijen hielden woord," voegde Biden eraan toe. De toespraak kwam nadat de Senaat donderdagavond wetgeving aannam die de schuldlimiet opschort en tegelijkertijd de federale uitgaven verlaagt. Biden zal de wet zaterdag in het Witte Huis ondertekenen, vóór de deadline van maandag waarop de regering volgens het ministerie van financiën geen geld meer zou hebben om alle rekeningen te betalen. Bron: ABM Financial News

