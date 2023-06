Uitgelicht: week in beeld

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De focus lag de afgelopen handelsweek met name op de Europese inflatiecijfers en de Amerikaanse arbeidsmarkt en het schuldenplafond, terwijl de hoop dat de Fed tijdens zijn volgende beleidsvergadering een pas op de plaats zal maken aan kracht won.

Investment manager Simon Wiersma van ING trapte op woensdag de 'week in beeld' af voor de camera van ABM Financial News. Volgens hem is er nog ruimte voor de aandelenmarkten om verder te stijgen.

Wiersma wijst op de daling van de Europese energieprijzen en de ontwikkeling van de inkoopmanagersindices. "En dat terwijl veel beleggers nog altijd onderwogen in aandelen zijn" en de ING Beleggersbarometer ook nog niet terug is op het niveau van voor de coronacrisis. "En dat dus terwijl de beurzen best wel goed gepresteerd hebben."

Dit is volgens Wiersma dan ook de opmaat voor verdere koersstijgingen. Zeker nu de recessieverwachtingen, vooral voor Amerika "wat verder weg in de toekomst zijn geschoven". Daardoor "is er nog ruimte voor hogere waarderingen, zeker op moment dat de inflatie wat naar beneden komt".

Donderdag blikte econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken vooruit op de OPEC+ bijeenkomst komend weekend. Van Cleef raamt de kans dat het oliekartel en zijn bondgenoten de olieproductie opnieuw gaan verlagen op 60 procent.

Groeiaandelen doen het dit jaar veel beter dan zogeheten waardeaandelen, terwijl vorig jaar het plaatje precies omgekeerd was, zei Simon Wiersma van ING donderdag voor de camera van ABM Financial News.

Groeiaandelen profiteren momenteel van een iets dalende reële rente, "want dat geeft ruimte aan hogere waarderingen".

De recessie waar iedereen het alsmaar over heeft, die is er inmiddels wel degelijk en het zal nog een stuk erger worden, waarschuwde Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

Op vrijdag presenteerde analist Corné van Zeijl van Cardano zijn maandelijkse enquête. "Het pessimisme onder de beursexperts houdt aan en BE Semiconductor Industries is een aandeel om komende maand bij weg te blijven, terwijl sectorgenoot ASML wel kansrijk is", zei Van Zeijl.

Wiersma van ING sloot ook de week af voor de camera van ABM Financial News. Financials zijn volgens Wiersma niet meer zo aantrekkelijk, ondanks de hele lage waarderingen.

