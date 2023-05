Uber kiest voor bezorgrobots van Serve Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Serve Robotics gaat samenwerken met Uber. Dit werd dinsdag bekend. Dankzij de overeenkomst kan Serve zijn robots inzetten voor Uber Eats in meerdere markten in de Verenigde Staten, waarbij tot tweeduizend Serve Robots zullen worden ingezet. Het gebruik van bezorgrobots zou zorgen voor minder verkeersopstoppingen en milieuvervuiling, aldus Serve, terwijl het ook de efficiëntie van de zogeheten 'last mile delivery' verbetert. Financiële details werden niet bekendgemaakt. De robotleveringen van Serve zijn sinds het begin in 2022 met meer dan 30 procent per maand gegroeid. Bron: ABM Financial News

