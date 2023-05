Rustige Pinksterdag op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag na een rustige Tweede Pinksterdag lager geëindigd. De AEX verloor 0,5 procent op 764,10 punten.

Het was een handelsdag met lage volumes, omdat op Wall Street niet werd gehandeld. In de Verenigde Staten is maandag Memorial Day.

De Amerikaanse beurzen kunnen dinsdag pas reageren op een voorlopig akkoord om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Mogelijk is er dan op de Europese markten ook een sterkere reactie.

De deal moet nog wel worden goedgekeurd in het Congres, en dat lijkt nog geen eenvoudige opgave te worden.

"Naar verluidt zou de verhoging van het schuldplafond twee jaar standhouden. Toch lijkt het, ondanks dit nieuws, mogelijk dat kredietbeoordelaar Fitch Ratings de VS een lagere kredietrating kan geven. Dit komt omdat het land geen oplossingen lijkt te bieden voor de budgettaire uitdagingen op middellange termijn", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van online broker Lynx.

Op macro-economisch vlak was het vandaag rustig. Later deze week staan inflatiecijfers uit de eurozone en banencijfers uit de VS op de agenda.

Banendata zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve, net als inflatiecijfers. Vrijdag werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in april is opgelopen. Daarom rekent een duidelijke meerderheid van 66 procent van de markt nu op nog een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in juni.

De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,0710. De WTI-olieprijs bewoog nauwelijks in een louter elektronische handel.

Stijgers en dalers

Er waren geen grote bewegingen in de AEX. Koploper Besi won rond een procent. Aegon noteerde ex-dividend en daalde 2,5 procent. Adyen en Prosus verloren 2 procent.

In de AMX deed Arcadis goede zaken, met een plus van meer dan een procent, net voor Corbion. Van Lanschot Kempen daalde bijna 5,5 procent, ook na een ex-dividendnotering. Aalberts, eveneens ex-dividend, leverde meer dan 3 procent in en Basic-Fit bijna 2 procent.

Azerion won vorige week al fors terrein, zonder duidelijke aanleiding. Maandag steeg het aandeel opnieuw flink, nu met ruim 19 procent. De grootste verliezen in de AScX kwamen uit rond anderhalf procent voor PostNL, Fastned en Ebusco.

Lokaal steeg Ease2pay met zo'n 12 procent. Lucas Bols daalde bijna 6 procent.