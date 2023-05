Morgan Stanley verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 16,00 naar 17,00 euro met handhaving van het Overwogen advies. De verhoging van het koersdoel van ING komt na de sterke eerste kwartaalcijfers van de bank. De analisten van Morgan Stanley verwachten nu iets hogere inkomsten in 2023 dan aanvankelijk voorzien, in combinatie met iets lagere voorzieningen voor 2023 én 2024. Al met al verwacht Morgan Stanley dat de winst per aandeel in 2023 9 procent hoger zal uitkomen dan eerder verwacht. En voor 2042 en 2025 verhoogde de bank de winsttaxaties met 2 tot 3 procent. Er wordt verder rekening gehouden met de aankondiging van nog een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro in het derde kwartaal van dit jaar, aldus Morgan Stanley. Het aandeel ING noteerde vrijdag op een koers van 11,99 euro, een daling van 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

