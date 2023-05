Avantium krijgt 1,5 miljoen euro subsidie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een subsidie van 1,5 miljoen euro gekregen voor deelname aan een onderzoek om de elektrochemische omzetting van CO2 in duurzame plastic materialen te demonstreren. Dat maakte de ontwikkelaar van bioplastics donderdagavond bekend De subsidie zal verdeeld over vier jaar worden uitbetaald. De eerste tranche ontvangt Avantium in september. In het HICCUPS-programma, waarvoor de subsidie wordt uitgekeerd, zal Avantium CO2 uit biogas halen dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater. Hiervan wordt de plastic PLGA gemaakt, dat een goede barrière biedt tegen zuurstof en vocht, en ook kan worden gerecycled, thuis gecomposteerd en verteert in zee. Volgens Avantium kan het materiaal een alternatief zijn voor polyethyleen, dat wordt gemaakt uit fossiele koolwaterstoffen. In het consortium wordt Avantium leidend. Andere partners zijn de Universiteit van Amsterdam en diverse bedrijven en instellingen uit verschillende Europese landen. Het HICCUPS programma heeft in totaal 5 miljoen EU Horizon Europe aan subsidie ontvangen. Bron: ABM Financial News

