Fitch kritisch over kredietwaardigheid VS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fitch heeft een zogeheten 'rating watch negative' afgegeven voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Dit maakte de kredietwaardigheidsbeoordelaar woensdagavond bekend. Fitch besloot hiertoe door het naderen van het Amerikaanse schuldenplafond, waar voor 1 juni aanstaande een oplossing voor op tafel moet liggen, wil het land niet in ernstige betalingsproblemen geraken. De huidige rating van Fitch voor de VS blijft, in ieder geval voor nu, AAA. Fitch stelde woensdagavond ervan uit te gaan dat de Democraten en Republikeinen er uiteindelijk wel uit komen, ofschoon het risico dat het niet lukt, groter is dan in het verleden, toen het schuldplafond moest worden verhoogd. Mochten de Verenigde Staten na 1 juni een betalingsverplichting missen, dan is volgens Fitch de AAA-rating niet langer passend. Ook de inroeping van het veertiende Amendement kan de kredietwaardigheid onder druk zetten, aldus Fitch. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.