Trage jaarstart voor Envipco

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het eerste kwartaal een vlakke omzet, maar wel een hogere marge behaald. Dit maakte de aanbieder van recyclingsystemen donderdag bekend. "Een tragere start van het jaar dan voorzien", aldus CEO Simon Bolton. Die wees op vertragingen die Envipco opliep in Schotland. De omzet bedroeg 10,4 miljoen euro, wat gelijk was aan een jaar eerder. Enkele grote contracten zullen pas later in het jaar worden geleverd, merkte Envipco op. In Schotland zal dit vanaf het derde kwartaal zijn, zo verwacht het bedrijf. De brutomarge steeg naar 33,9 procent dankzij het afnemen van de problemen in de aanvoerketen, maar ook door een hogere efficiency en betere prijzen in Griekenland. Wel stegen de kosten van 4,6 naar 5,8 miljoen euro, onder meer door capaciteitsuitbreidingen. Volgens Envipco lijkt 2023 een sterk jaar te worden, kijkend naar het orderboek van de onderneming. Bron: ABM Financial News

