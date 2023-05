Bloomberg: Instagram komt met concurrent voor Twitter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Instagram, dat onderdeel is van Meta Platforms, komt mogelijk in juni met een berichtendienst die de concurrentie aan moet gaan met Twitter. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag. Het persbureau verwijst naar informatie van een professor van de Universiteit van Californië die meer informatie heeft over de applicatie. Meta was niet direct bereikbaar voor een reactie, aldus Bloomberg. Sinds Tesla CEO Elon Musk Twitter eind vorig jaar overnam, is een flink aantal gebruikers vertrokken naar andere concurrenten, zoals Mastodon. Aandelen van Meta dalen vrijdagavond rond een procent. Bron: ABM Financial News

