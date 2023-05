Jefferies verlaagt koersdoel Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Adyen fractioneel verlaagd van 1.677 naar 1.657 euro, maar behoudt het koopadvies, in een uitgebreid rapport over het betaalbedrijf uit Amsterdam.

De analisten doken in diverse details van het bedrijf en vonden drie redenen om positief te blijven over het aandeel.

Ten eerste zal het dieptepunt van de netto-omzet waarschijnlijk in de eerste helft van dit jaar liggen, volgens Jefferies. Ten tweede zal e-commerce stabiliseren, terwijl Unified Commerce de aanjager blijft voor groei. Ten derde zal de marge of de 'take rate' voor Adyen minder snel gaan dalen, verwacht Jefferies.

Jefferies verlaagt wel zijn winstverwachtingen met 9 tot 12 procent, omdat Adyen meer personeel aanneemt, en omdat het aandeel van reizen en vliegtickets stijgt in de mix. Op basis van sectorgegevens meent Jefferies ook dat de consensus voor Adyen voor de groei in het eerste kwartaal wat te voorzichtig is.

De analisten volgden de banengroei bij Adyen, die voor tweederde plaatsvindt in vijf hoofdkantoren: in Amsterdam, San Francisco, Sao Paulo, Chicago en Madrid. Vooral marketing managers en software ontwikkelaars worden aangenomen, maar ook sales managers en IT project managers. Dit wijst erop dat Adyen zijn bedrijfscultuur in stand houdt, terwijl sectorgenoten dit type medewerkers juist afstoot. Volgens Jefferies biedt dat vertrouwen in de kansen voor Adyen op de lange termijn. Het gemiddelde salaris dat in de VS betaald wordt, is met 159.000 dollar iets hoger dan wat het bedrijf wereldwijd gemiddeld betaalt, namelijk 145.000 dollar.

Adyen zal in augustus de halfjaarcijfers rapporteren.

Het aandeel sloot woensdag op 1.414,00 euro.