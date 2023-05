Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, hoewel de Internationale Energy Agency zijn verwachtingen voor de groei van de vraag naar olie verhoogde. Een junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,4 procent lager op 70,86 dollar op de New York Mercantile Exchange. "het herstel van maandag is stilgevallen en de olieprijs heeft moeite om verder te komen", zei Fawad Razaqzada van StoneX. "Dit is niet erg verrassend na de zwakke economische cijfer uit China en de Eurozone, en de aanhoudende saga rond het schuldenplafond in de VS." Nieuwe economische cijfers uit China werden echter intussen als tegenvallend beoordeeld en voedden onzekerheid over de vooruitzichten voor de vraag naar olie uit het land met de grootste energieconsumptie. De prijs daalde uiteindelijk maar weinig en hield stand boven 70 dollar. Het IEA-rapport was ook optimistisch over de vooruitzichten voor de Chinese vraag naar olie. En het Amerikaanse energieministerie kondigde maandagavond aan dat het tot 3 miljoen vaten olie gaat kopen om de strategische olievoorraad aan te vullen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.