Azelis verhoogt kapitaal

(ABM FN-Dow Jones)Azelis verhoogt zijn kapitaal door een aandelenuitgifte van 200 miljoen euro, via een versnelde opbouw van het orderboek. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. De opbrengst is bedoeld voor algemene bedrijfsdoeleinden en overnames. De referentie-aandeelhouder EQT heeft zich al verbonden om 100 miljoen euro aan aandelen te kopen. Er is geen prospectus. Verder genieten de nieuwe aandelen van deelname in het dividend dat naar verwachting op 23 juni 2023 zal worden uitgekeerd, aldus Azelis.

