Half procent winst voor AEX, slechts twee dalers

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is maandag gestart met een half procent winst op een stand van 757,03 punten.

De bedrijfsagenda is vrijwel leeg, maar later in de week wordt het drukker, onder meer met het laatste restje bedrijfsresultaten.

Het kwartaalcijferseizoen was volgens Vincent Juvyns van JPMorgan AM "tamelijk positief".

Toch blijft JPMorgan voorzichtig over de aandelenmarkten voor de komende maanden. "De waarderingen zijn op dit moment ook niet echt hyperaantrekkelijk" en de risico's stapelen zich op, waarschuwde Juvyns, wijzend op het Amerikaanse schuldenplafond, de vertraging van de groei en de verkrapping van de kredietvoorwaarden.

Daarom is JPMorgan nog altijd onderwogen op aandelen.

Juvyns ziet twee thema's die interessant zijn: dividendaandelen en long-short strategieën. "Er is een stuk van de markt dat te duur is en we kunnen alfa genereren door dit stuk van de markt te verkopen", aldus Juvyns over die tweede strategie.

De industriële productie in de eurozone bleek in maart met ruim 4 procent gekrompen. Vanmiddag volgt nog de Empire State index uit de VS. In maart viel deze index nog hard terug, om vervolgens in april veel sterker dan verwacht te herstellen.

De euro/dollar handelde op 1,0862 en olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Prosus, na de koerswinst vanochtend van Tencent in Hongkong. Prosus steeg 4,0 procent. Aegon, dat woensdag met cijfers komt, steeg 2,6 procent en ook de andere financials lagen er goed bij.

Shell en UMG waren de enige dalers, maar met bescheiden verliezen.

In de AMX was Alfen de uitblinker met een koerswinst van 7,9 procent, na een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. Galapagos won 1,4 procent, terwijl Inpost een procent daalde.

Pharming werd 3,7 procent duurder in de AScX. RTW, dat recent een belang in Pharming meldde van bijna 4 procent, zit met zijn deelneming inmiddels op meer dan 5 procent.

Fastned steeg 2,9 procent, maar Brunel verloor door een ex-dividend notering 4,4 procent.